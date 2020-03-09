search menu
search
close

Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Özcan Deniz'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı!
-A A+

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ederken Özcan Deniz hiç beklenmedik bir paylaşımda bulununca sosyal medyada gündem oldu. Deniz'in 8 Mart paylaşımı herkesi şaşırttı. 

Kadınlar Günü paylaşımı herkesi şaşırttı 

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı herkesi şaşırttı. Deniz'in 8 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım." notunu düşmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

Peki Özcan Deniz kimdir? 

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ’da doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın’a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir’de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul’a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München’e gitti. Yaşar Yağmur’la tanıştı ve böylece “Yine Ağlattın Beni” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp’ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı
Yemek
Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu! Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu!
Diyet
En Güncel Galeriler
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Önceki Haberler
Demet Akalın'ın en acı günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
Demet Akalın'ın en acı günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Yorumlar