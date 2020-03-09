Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ederken Özcan Deniz hiç beklenmedik bir paylaşımda bulununca sosyal medyada gündem oldu. Deniz'in 8 Mart paylaşımı herkesi şaşırttı.

Kadınlar Günü paylaşımı herkesi şaşırttı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımı herkesi şaşırttı. Deniz'in 8 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım." notunu düşmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Peki Özcan Deniz kimdir?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ’da doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın’a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir’de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul’a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München’e gitti. Yaşar Yağmur’la tanıştı ve böylece “Yine Ağlattın Beni” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp’ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.