search menu
search
close

Kanal D Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk dizisinin de fişini çekti!

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk da Zalim İstanbul gibi reyting kurbanı oldu. Afili Aşk'ın 38. bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor.

Kanal D Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk dizisinin de fişini çekti!
-A A+

Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizinin ekran macerası 38. bölümle noktalanacak. Kanallar reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizilerin fişini çekiyor. Kanal D'de yaşanan ise tam bir yaprak dökümü. Zalim İstanbul dizisinin aldığı final kararının ardından Afili Aşk'ın da ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Senaryoda yaşanan zorluklar etkili oldu

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Senaryo konusunda yaşanan sıkıntılar da dizinin bitmesinde etkili oldu. Yayın tarihi değişen dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi! Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Magazin
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler! Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Vazgeçilmez kadın olmak için...
Vazgeçilmez kadın olmak için...
Ünlü çiftten bebek sinyali!
Ünlü çiftten bebek sinyali!
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı!
Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı!
Aleyna pembelere büründü! Beğeni butonu çöktü!
Aleyna pembelere büründü! Beğeni butonu çöktü!
Koronavirüs dünyaca ünlü yıldıza düğün erteletti!
Koronavirüs dünyaca ünlü yıldıza düğün erteletti!
Lider Şahin'den aşk iddialarına jet yanıt!
Lider Şahin'den aşk iddialarına jet yanıt!
Yorumlar