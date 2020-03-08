Kanal D Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk dizisinin de fişini çekti!

Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizinin ekran macerası 38. bölümle noktalanacak. Kanallar reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizilerin fişini çekiyor. Kanal D'de yaşanan ise tam bir yaprak dökümü. Zalim İstanbul dizisinin aldığı final kararının ardından Afili Aşk'ın da ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Senaryoda yaşanan zorluklar etkili oldu

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Senaryo konusunda yaşanan sıkıntılar da dizinin bitmesinde etkili oldu. Yayın tarihi değişen dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.