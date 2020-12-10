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Mine Tugay'dan 'Evde Kal' pozu beğeni üstüne beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 'Evde Kal' pozuna beğeni yağdı.

Mine Tugay'dan 'Evde Kal' pozu beğeni üstüne beğeni yağdı!
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterine hayat veren Mine Tugay,  sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına ' Evde Kal' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağdı. 

PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Mine Tugay, 'Evde Kal' paylaşımı yaptı. Karantina süresince evde olan güzel oyuncu, takipçileriyle bu anlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Tugay'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

GÖĞÜS DEKOLTELİ SPOR ELBİSESİYLE POZ VERMİŞTİ

Instagram hesabından genellikle doğa, yoga, müzik, film fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, son olarak göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Mine Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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