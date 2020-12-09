Badem yağının kaşa faydaları neler kaşta yeni kılların çıkmasına yardım eder!

Badem yağı alternatif tıpta cilde ve kaşa olan yararlarıyla sıkça başvurulan bir doğal kaynak. Bu madde özellikle kadınlar için önemli bir konu olan kaş sağlığına da mucizevi etkilerde bulunuyor. Peki, badem yağının kaşa faydaları nelerdir? Badem yağı kaş ve kirpik uzatır mı? Sizlere badem yağının kaşlara ve kirpiklere olan faydalarını detaylıca derledik.

Badem yağının kaş ve kirpiklere faydaları

- Kaşlarda kıl köklerini besler ve daha güçlü çıkmasını sağlar.

- Kaşlardaki kurmaları engeller ve kaşların ihtiyacını olan nemi ve besini sağlar.

- Kaşlarda yeni oluşumları destekler.

- Kaşların gürleşmesini sağlar.

- Kaşlardaki dökülmeye engel olur.

Badem yağı kaş ve kirpik uzatır mı?

Badem yağı, kuruyemiş olan bademden elde edilen altın sarısı renginde alternatif tıpta kullanılan doğal bir yağdır. Badem yağı doymamış yağ, E vitamini, kalsiyum ve magnezyum açısından çok zengindir. Bu nedenle kaş ve kirpiklerin beslenmesi açısından oldukça yararlı bir yağdır.

Pek çok uzmana göre badem yağının kaş ve kirpik bölgesindeki kan dolaşımını arttırarak yeni kılların çıkmasına yardımcı olur. İçerdiği vitamin ve mineraller ile kaş ve kirpiklerin çıkmasını sağlarken var olan kirpik ve kaşların uzamasına da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle badem yağını güvenle kaş ve kirpikleriniz de kullanabilirsiniz.