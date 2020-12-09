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Ahşap tarak ne işe yarar saç derisine fayda sağlıyor!

Ahşap tarak kullanmanın faydaları neler? Ahşap tarak kullanarak daha sağlıklı bir saç derisine ve parıldayan saçlara kavuşabilirsiniz!

Ahşap tarak ne işe yarar saç derisine fayda sağlıyor!
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Pürüzsüz saçlara ulaşmada taraklar olmaza olmaz parçamız. Günümüzde yaygın olarak plastikten üretilen taraklar kullanılsa da ahşap tarakların saç için daha faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Uzmanların da önerdiği ahşap taraklar saçlara inanılmaz faydalar sağlıyor. İşte ahşap tarak kullanmanın saça sağladığı yararlar...

Saçı kolayca uzatıyor

Uzun ve güzel saçlar istiyorsanız, ahşap bir tarak sizin için en iyi seçimdir. Ahşap tarak saç derisine daha iyi masaj yapabilir ve kan dolaşımını artırır. Kan dolaşımındaki artışla saçlarınız daha fazla besin alır ve hızla uzamaya başlar. 

Saçı besler

Ahşap tarak kullanımı, kafa derisinde bulunan doğal yağların eşit dağılımına yardım eder. Plastik bir tarak, ince dişleri nedeniyle yağları dağıtamayabilir. Öte yandan, ahşap bir tarağın daha geniş dişleri, yağların her köşeye ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte ahşap bir tarak kullanmak saç kırılma olasılığını büyük ölçüde azaltır ve sağlıklı, parlak ve kabarık saçlar elde edersiniz.

Saç derisini sağlıklı tutar

Sağlıklı bir kafa derisi sağlıklı saçlar için zemin oluşturur. Ahşap taraklar sağlıklı saç derisi için en doğru tercihtir. Tarakların ahşap dişleri kafa derisine baskı yapar ve akupunktur noktalarını tetikler. Ayrıca kafa derisine masaj yapar. Bütün bunlar artan kan dolaşımıyla sonuçlanır, bu da daha fazla besin verilmesi anlamına gelir ve bu da uzun ve güzel saçlara neden olur.

Saç dökülmesini önlüyor

Saç dökülmesi birçok insanı etkileyen önemli bir sorundur. Ahşap taraklar saç dökülmeniz için de faydalıdır. Ahşaptan yapılmış bir tarak plastiklerden daha iyi kayabilir. Ve tarak sorunsuz geçtiğinde, saç kırılma olasılığı çok daha azdır. Ayrıca bu tip taraklar sürtünmeyi azaltan daha geniş uçlara sahiptir ve saçı harika bir şekilde açar.

Sandal ağacı tarağı kullanabilirsiniz

Sandal ağacından yapılmış bir tarak, saçın dolaşıklığını gidermek için saç dostu bir araçtır.

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