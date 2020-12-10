Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi

Arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Hakan Taşıyan, bir süredir organ yetmezliği ile savaşıyor. Son olarak apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Bir süredir organ yetmezliği rahatsızlığıyla savaşan Hakan Taşıyan ameliyat öncesi, sağlığına kavuşmak için sevenlerinden dua ve destek istedi. Şarkıcı için uygun organ bulunduktan sonra aranan B rh+ ile 0 rh+ kan da temin edildi.

SON HALİ HERKESİ ÜZMÜŞTÜ

Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerlemişti. Sanatçının son halini gören ünlü isimler ise yardım elini uzatmak için harekete geçmişti.