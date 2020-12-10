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Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler!

Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler!
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Oyuncu Sermiyan Midyat, kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Midyat son olarak eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ERKEKLİĞE SIĞMAZ"

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.

 41 SAYFALIK ÖZÜR METNİ YOLLAMIŞTI

Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.

MİDYAT, YAŞAR HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.

KAYNAK: Hürriyet





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