Peynirli muffin nasıl yapılır bu lezzet baş döndürüyor!

Peynirli muffin nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı için hazırlayacağınız, dahası tadına doyamacağınız bu enfes tarife bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı (arzuya göre ayçiçek yağı)

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

200 gram beyaz peynir

HAZIRLANIŞI:

Yumurta, süt ve yağı bir kapta çırpın.

Un ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Peyniri ufalayın ve kek karışımına dahil edin.

Muffin kalıplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

İster sıcak, ister soğuk servis edin. Afiyet olsun.