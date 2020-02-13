Mine Tugay'ın balkon pozuna takipçilerinden beğeni yağdı!

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. Tugay'ın son olarak balkonda paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada yine gündem oldu. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

Balkon pozuna beğeni yağdı

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor. Tugay'ın son Instagram paylaşımı ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşımı...

Mine Tugay kimdir?

28 temmuz 1978 (41 yaşında) Tarihinde Konya' da dünyaya gelen güzel oyuncunun babası subaydır. Eğitim hayatını İstanbul da tamamlayan ünlü oyuncunun ilk tiyatro deneyimi Masal Gerçek Tiyatrosu'nda “Büyük Kulaklı küçük Ayı“ oyununu ile bilinir. Birkaç ünlünün de eğitim aldığı Müjdat Gezen sanat merkezinde eğitim alan oyuncu 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanmış, Mezun olduktan sonra ise Semaver Kumpanya ’da tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır. Güzel oyuncunun boyu 1.70 cm kilosu 57 kg'dır.