Beyne zarar veren alışkanlıklar neler iletişim eksikliğine dikkat!

Beyin sağlığımız da diğer organlarımız da hayat alışkanlıklarımızdan payına düşeni alarak etkileniyor. Yediklerinizin, bilmeden yaptığınız davranışların beyninize zarar verebileceğini biliyor muydunuz? Beyninize ciddi zararlar verebilecek günlük alışkanlıkları açıklıyoruz...

İletişim eksikliği

Michigan Üniversitesi'nde yürüttüğü bir araştırmaya göre günde 10 dakikalık iletişim bile zihinsel yeteneği artırıyor. Ailenizle arkadaşlarınızla sohbet etmek, iletişim kurmak beyni uyarır.

Kahvaltıyı atlamak

Bilimsel araştırmalar, düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların, özellikle bilim dallarında çok daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamıştır. Kahvaltıyı atlamak, kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden oluyor ve bu da beyin işleyişini olumsuz etkiliyor.

Abur cubur

Aşırı yemek yemek ve çok fazla fast food gıda tüketmek, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları, bunun sonucunda da kısa ve uzun süreli hafızanın eğitimini ve oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca çok fazla fast food yemek depresyona neden olabiliyor.

Çok fazla şeker

Araştırmalar, şekerin olumsuz nöronların üretiminden sorumlu olduğunu ve BDNF'yi (beyin-türevli nörotrofik faktör) etkilediğini söylüyor. Özellikle BDNF, uzun süreli hafızanın oluşması ve öğrenme için çok önemlidir.

Beyin egzersizi eksikliği

Bilim adamlarına göre, beyin üretkenliğinin zirvesine 16-25 yılda ulaşılır ve ardından yavaş yavaş düşer. Bununla birlikte araştırmalar, düzenli beyin egzersizinin (okuma, bulmaca çözme vb), demansın ilk belirtilerine sahip kişilerde bile performansı önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir.

Dondurma

Evet bu maddeyi görmek sizi biraz üzebilir! Hemen herkesin bayılarak yediği dondurma başta olmak üzere herhangi bir soğuk yiyecek ani bir baş ağrısına neden olabiliyor. Soğuk yiyeceğin kan damarlarını daralttığına inanılıyor. Hipotermiyi önlemeye çalışan vücut, beyne sıcak kan gönderiyor ve bu da kan damarlarını genişletiyor.

Cep telefonları

Konuyla ilgili yapılan bir araştırma, beyin kanseri ile cep telefonu kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuç telefon kullanmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Telefonla konuşurken kulaklık kullanmak, mavi ışığa uzun süre maruz kalmamak ve uyurken telefonu yatağınızdan uzak bir yere koymak cep telefonunun beyne olan zararlarını azaltacaktır.

Uyku sırasında başınızı örtmek

Başımızı bir battaniyeyle örterek uyuduğumuzda, vücudumuza giren oksijen miktarını azaltırız, çünkü bu durumda, karbondioksit ile doymuş halihazırda "geri dönüştürülmüş" havayı solumamız gerekir . Bu beynimiz için oksijen eksikliği yaratır.