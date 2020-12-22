Tıraş bıçağı ile bacak nasıl alınır küvette tıraş oluyorsanız...

Teknolojinin de gelişmesiyle artık çoğu kadın tüylerden kurtulmak için epilasyonu tercih etse de tıraş bıçağı da sıklıkla başvurulan yöntemlerden. Cildin tahriş olmasına epey açık bir uygulama olan tıraşlı yöntemi yaparken bazı noktalara dikkat etmek şart. İşte tıraş yaparken en sık yapılan hatalar...

Yanlış tür tıraş bıçağı kullanmak

Tüylerinizi almak için tıraş bıçağı alırken "Nasılsa kullanıp atacağım" deyip en ucuzunu seçmeyin. En uygun fiyatlılar genelde tek bıçaklı olurlar ve bu da üç bıçaklı olanlarla kıyaslanamaz. Tüyleri istediğiniz pürüzsüzlükte alamayan tek bıçaklılar tamamen zaman ve para kaybı olacaktır.

Küvette tıraş olmak

Duş sırasında tıraş olmak doğru olsa da aynı şeyi küvet için söyleyemeyiz. Eğer banyonuzda küvet varsa ve siz de küvette uzunca bir vakit geçirdikten sonra tıraş oluyorsanız beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ilık bir banyo kıl köklerini yumuşatır ve tıraşı kolaylaştırır. Küvette uzun zaman geçirmek ise cildin şişmesine yol açar. Cildiniz şişken tıraşlarsanız şişlikler indiğinde pürüzsüz yerine tamamen temizlenmemiş bir cilt ile karşılaşırsınız.

Aceleci olmak

Jiletin pratik bir yöntem olduğunu söyledik ama bu demek değil ki başladığımız yerden sonuna kadar tek bir hamlede bitireceğiz. Bunu yaparsanız yaralanmaların önüne geçemez, gözden kaçırdığınız noktaların olmasını da engelleyemezsiniz. Bu nedenle kısa kısa hareketlerle parça parça yapın. Çok daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz.

Kuru tıraş

Sıcak bir yaz günü elbise giyeceksiniz ve bacaklarınızda tüyler var. Tıraş olmak için duşa girmeyi bekleyecek de vaktiniz yok. Ne yaparsınız? Tıraş bıçağını alır, bacaklarınızı hızlıca tıraş eder, durular ve çıkarsınız değil mi? Lütfen bunu sakın yapmayın! Kuru cildi tıraş etmek cilt hasarlarına, tahrişe ve hatta yaralara neden olabilir. Öte yandan kuru halde tıraşlarken cildinizi kesme riskiniz çok fazladır.

Tıraştan önce yıkamamak

Bacaklarınızı ıslatıp, tıraş kremi sürüp işe koyulmak mantıklı gibi görünse de bundan önce yapmanız gereken bir şey daha var; cildinizi iyice temizlemek. Bir sabun yardımı ile tıraş olacak bölgeyi güzelce temizleyin, tıraşlama işlemine öyle geçin. Cildinizde biriken bakterileri temizlemeden tıraş bıçağı kullanmak kulağa pek de sağlıklı gelmiyor, değil mi?