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Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor afişi yayınlandı!

Başrolünü İlker Kaleli'nin oynadığı öğretmen dizisinin merakla beklenen afişi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor afişi yayınlandı!
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Başrolünü İlker Kaleli'nin üstlendiği ğğretmen dizisinin merakla beklenen afişi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin afişindeki Şems-i Tebrizi’nin özlü sözü ise afişte bir diğer dikkat çeken nokta oldu.

 Çarşamba günü ekranlara gelecek 

Yapımcılığını MEDYAPIM ile MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Merve Girgin’in kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını Suzan Sümeli’nin yürüttüğü 4 Mart Çarşamba saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak 'Öğretmen' dizisinin afişi görücüye çıktı. Dizinin afişi sosyal medyayı salladı. Fragmanı ile daha şimdiden büyük ilgi toplayan öğretmen dizisinin afişi de sosyal medyada gündem oldu. 

 İlker Kaleli kimdir? 

 İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır. Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı.

Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor afişi yayınlandı!

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