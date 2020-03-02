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Ulaş Tuna Astepe kimdir sınırda bekleyen mültecilere yardımda bulundu!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle tanınan Ulaş Tuna Astepe Yunanistan'a geçmek için sınırda bekleyen mültecilere yardım dağıttı.

Ulaş Tuna Astepe kimdir sınırda bekleyen mültecilere yardımda bulundu!
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Bir dönemin ekranlara damga vurmuş dizisi Sen Anlat Karadeniz'de başrol oynayan Ulaş Tuna Astepe, Türkiye-Yunanistan sınırında, Avrupa'ya geçebilmek için bekleyen göçmenlere yardımda bulundu.

Astepe mültecilere sınıra getirdiği yardım malzemelerini bizzat kendi eliyle dağıttı. Astepe, Suriyeli ve Afgan mültecilere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımı yaptı.

Mültecilerle fotoğraf çekildi

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Göçmenlerin de kendilerini ziyaret eden Astepe'ye ilgisi yoğundu. Göçmenler Astepe ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Yaptığı yardım sonrası ünlü oyuncuya sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı.

Ulaş Tuna Aslantepe kimdir?

1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. ‘Cam Yapraklar’ ve ‘Bayrak’ oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.

Ulaş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide Alaz karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren Astepe, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz'de, Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakterine hayat veriyor. 1.89 metre boyunda ve 80 kilo olan Ulaş Tuna Astepe, Oğlak burcudur.

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