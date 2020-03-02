Ömrü uzatan yiyecekler neler badem tüketmek önemli!

Meyve ve sebzeler vücudumuzu zararlı etkenlerden koruyarak uzun yıllar yaşamamızı sağlıyor. Her besinin sağlık için farklı bir yararı bulunuyor. Ancak bazı besinler var ki içerdiği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde insan ömrünü uzatıyor. İşte ömrü uzatan mucize besinler!

Kırmızı lahana

Kırmızı lahana mükemmel lezzeti ve rengi ile oldukça iştah açıcı ve salatalara yakışan bir besindir. Aynı zamanda kalp sağlığını güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşlanma belirtilerini azaltıcı etkilere sahiptir.

Sarımsak

Sarımsak yiyecekleri lezzetli hale getirmesinin yanında oldukça besleyicidir. C, B1 ve B6 vitaminleri, potasyum, manganez, selenyum ve kalsiyum bakımından zengindir.

Çikolata

Bitter çikolata kakao ile birlikte besleyiciliği en yüksek yiyeceklerden biridir. Lif, demir, magnezyum, bakır ve manganez açısından zengindir. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar diğer besin maddelerinden daha fazladır. Bitter çikolata; sağlıklı kan akışı, tansiyonu ve kolesterolü düşürmede ve de beyniniz için oldukça faydalıdır.

Bezelye

Bezelye günlük K vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olur. Karbonhidrat miktarı oldukça düşüktür ve zayıflamak isteyenler için yardımcı bir besindir.

Badem

Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği bilir. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko,selenyum, bakır ve niasin içerir.

Pazı

Pazının antioksidan içeriği yüksektir. Besin değeri olarak ıspanağa benzeyen pazı A, C ve K vitamini ile folik asit bakımından da zengin. Ayrıca pazıda E vitamini, demir, magnezyum ve kalsiyum mineralleri de bulunur.

Patates

Patates, potasyum, magnezyum, demir ve manganez, C vitamini ve B vitaminleri bakımından zengindir.