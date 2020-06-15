Tahinli çörek nasıl yapılır benzersiz bir lezzet!

Tahinli çörek, pastanelerin gözde lezzetlerinden biri. Bu sevilen lezzeti evde yapmak ise düşündüğünüzden çok daha basit. Sağlığa olan mucizevi faydalarıyla da bilinen tahin, hamurişlerine bambaşka bir tat katıyor. Çayın ya da kahvenin yanında keyifle tüketeceğiniz tahinli çörek tarifini paylaşıyoruz. İşte şahane tahinli çörek tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Malzemeler:

3.5 su bardağı un

50 gr eritilmiş tereyağı

¼ su bardağı toz şeker

2 yumurta

1 paket instantmaya

¼su bardağı ılık su

1/3 su bardağı ılık süt

Yarımçay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kaba alıp iyice yoğurun. Elinize biraz yapışan bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Derin bir kabı ayçiçeği yağı ile yağlayıp hamuru aktarın. Üzerini nemli bir bezle örterek ılık bir ortamda 45-60 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparın. Üzerine biraz un serperek dikdörtgen büyüklüğünde açın. 2 yemek kaşığı tahin sürüp yayın. Toz şeker ve ceviz serpin. Uzun kenarından rulo şeklinde sarın. Tam ortasından uzunlamasına ikiye bölüp örgü yaparak simit şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Mayalanması için 30 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilınınca servis yapın.