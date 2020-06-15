search menu
search
close

Tahinli çörek nasıl yapılır benzersiz bir lezzet!

Tahinli çörek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Tahinli tadıyla lezzeti ikiye katlayan bu enfes çöreğe bayılacaksınız. İşte tahinli çöreğin yapılış aşaması...

Tahinli çörek nasıl yapılır benzersiz bir lezzet!
-A A+

Tahinli çörek, pastanelerin gözde lezzetlerinden biri. Bu sevilen lezzeti evde yapmak ise düşündüğünüzden çok daha basit. Sağlığa olan mucizevi faydalarıyla da bilinen tahin, hamurişlerine bambaşka bir tat katıyor. Çayın ya da kahvenin yanında keyifle tüketeceğiniz tahinli çörek tarifini paylaşıyoruz. İşte şahane tahinli çörek tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Malzemeler:

3.5 su bardağı un
50 gr eritilmiş tereyağı
¼ su bardağı toz şeker
2 yumurta
1 paket instantmaya
¼su bardağı ılık su
1/3 su bardağı ılık süt
Yarımçay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kaba alıp iyice yoğurun. Elinize biraz yapışan bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Derin bir kabı ayçiçeği yağı ile yağlayıp hamuru aktarın. Üzerini nemli bir bezle örterek ılık bir ortamda 45-60 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparın. Üzerine biraz un serperek dikdörtgen büyüklüğünde açın. 2 yemek kaşığı tahin sürüp yayın. Toz şeker ve ceviz serpin. Uzun kenarından rulo şeklinde sarın. Tam ortasından uzunlamasına ikiye bölüp örgü yaparak simit şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Mayalanması için 30 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilınınca servis yapın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu yiyecekleri tüketerek incecik olun! Bu yiyecekleri tüketerek incecik olun!
Diyet
Evde ekonomik vücut peelingi nasıl yapılır? Evde ekonomik vücut peelingi nasıl yapılır?
Güzellik
En Güncel Galeriler
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Enfes lezzet: Patlıcan musakka tarifi
Enfes lezzet: Patlıcan musakka tarifi
Uzun süreli ilişkilerin boşanmayla sonuçlanmasının 7 nedeni!
Uzun süreli ilişkilerin boşanmayla sonuçlanmasının 7 nedeni!
Mutlulukları 8 ay sürdü! Ünlü çiftten kötü haber!
Mutlulukları 8 ay sürdü! Ünlü çiftten kötü haber!
Koltuk altı kararmasını önlemenin yolu burada!
Koltuk altı kararmasını önlemenin yolu burada!
Didem Soydan kendisine "Pornocu" diyen ünlü ismi affetmedi!
Didem Soydan kendisine "Pornocu" diyen ünlü ismi affetmedi!
Karaciğer ve böbreklerdeki toksinleri temizliyor!
Karaciğer ve böbreklerdeki toksinleri temizliyor!
Didem kendisine ''pornocu'' diyen ünlü ismi affetmedi!
Didem kendisine ''pornocu'' diyen ünlü ismi affetmedi!
Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Yorumlar