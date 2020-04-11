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Nusret Gökçe koronovirüse aldırmadı sokakta spor yaptı!

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, koronavirüs kapsamında alınan kurallarını hiçe sayarak önce maskesiz sokağa çıktı.

Nusret Gökçe koronovirüse aldırmadı sokakta spor yaptı!
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Saltbee hareketiyle ün kazanan sosyete kasabı olarak tanınan Nusret Gökçe, koronavirüs kapsamında alınan tüm tedbirleri hiçe saydı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

Görüntünü almasını engellediler 

Milliyet'ye yer alan habere göre: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı. Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Nusret Gökçe koronovirüse aldırmadı sokakta spor yaptı!

Nusret Gökçe koronovirüse aldırmadı sokakta spor yaptı!

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydı 

Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı. Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

Kaynak: Diğer

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