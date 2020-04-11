Burak Bayram sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaşadığı ilişkiyi canlı yayında açıklayan hatta bir süre sonra Beyaz TV'deki işinden istifa eden Erken sosyal medya hesabından ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine ilişkiye başlamadan önce Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma belgesini paylaşan Erken, evli biriyle ilişki yaşamadığını göstermek istedi. Ancak Erken'in paylaştığı belge sahte çıktı.Avukat Burak Bayram Yaman, Ece Erken'in paylaştığı boşanma belgesinin sahte olduğunu belirterek belgenin orijinal halini paylaştı. Yaman, Erken hakkında suç duyurusunda bulundu.

Paylaştığı belge sahte çıktı

Bunun üzerine ilişkiye başlamadan önce Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma belgesini paylaşan Erken, evli biriyle ilişki yaşamadığını göstermek istedi. Ancak Erken'in paylaştığı belge sahte çıktı.

''Hırsızlık yapmadım,kimseyi dolandırmadım''

Dün Instagram hesabından "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken ilişkisini bitirdiğini söyledi. Erken, daha sonra Şafak-Benan Mahmutyazıcıoğlu çiftinin boşanma dilekçesini paylaştı. Bu belgeyle evli biriyle ilişki yaşamadığını ispatlamak isteyen Erken'in dilekçesinin gerçek olmadığı tespit edildi.

Ece Erken için suç duyurusunda bulundu

Avukat Burak Bayram Yaman, Ece Erken'in paylaştığı boşanma belgesinin sahte olduğunu belirterek belgenin orijinal halini paylaştı. Twitter hesabından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyen Yaman, Erken hakkında suç duyurusunda bulundu.