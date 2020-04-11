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Defne Samyeli'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından makyajsız fotografını paylaşan Defne Samyeli, takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi bu halini çok beğenirken kimisi de eleştirdi.

Defne Samyeli'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, son Instagram paylaşımıyla yine gündem oldu. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Samyeli, takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi Samyeli'nin bu fotoğrafını çok beğenirken kimisi de eleştiri yağmuruna tuttu.

Makyajsız pozunu paylaştı 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle vaktini evinde geçiren Defne Samyeli, evdeki hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.

Takipçileri ikiye bölündü 

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı da hiç beğenmedi.

Defne Samyeli'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

''Yüzümde hiçbir şey yok''

Yüzünde estetik olmadığını söyleyen Defne Samyeli bir açıklamasında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.

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