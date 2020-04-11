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Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı

Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı. Cemal ve Aycan geceye damga vurdu.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
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TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. Çekimlerden dolayı Dominik'te olan Acun Ilıcalı, eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Partiye DJ olan Cemal Can ve Aycan'ın performansı damga vurdu.

Birleşme partisinden ilk kareler geldi 

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.şmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.

İşte birleşme partisinden ilk kareler...

Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştıAcun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştıAcun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı

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