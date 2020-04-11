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Ebru Şahin kimdir son paylaşımında isyan etti!

Ekranların sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, son paylaşımında isyan etti.

Ebru Şahin kimdir son paylaşımında isyan etti!
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Atv ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenen Hercai'de Reyhan karakterini canlandıran Ebru Şahin, Instagram geleneği olan anı paylaşımlarına uyarak #whenwewerefree etiketiyle bir fotoğraf yayınladı. Şahin, yeniden özgür olmak istediğini ifade ederek isyan etti. 

Bir zamanlar özgürdük paylaşımı geldi 

Hercai'deki partneri Akın Akınözü ile başarılı bir oyunculuk ortaya koyan Ebru Şahin, sosyal medyadaki her paylaşımında büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncu Instagram geleneği olan anı paylaşımlarına uyarak #whenwewerefree etiketiyle bir fotoğraf yayınladı.  Geçmişe özlem duyduğunu ifade eden Şahin yeniden özgür olmak istediğini belirtti. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Ebru Şahin kimdir son paylaşımında isyan etti!

Ebru Şahin kimdir? 

18 Mart 1994 İstanbul doğumlu olan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim aldı. Mezuniyetinden sonra oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. 2016 yılında Ali Adnan Özgür'ün yönetmenliğindeki Kan Parası filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Babam filminde rol almasının ardından sevilen dizi Savaşçı'da ''Didem'' karakterini canlandırdı. Daha sonra İstanbullu Gelin dizisinde ''Burcu'' rolüyle ekranlara çıktıktan sonra Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'da ''Hira'' rolüyle kariyerinde sağlam adımlarla ilerlemeye devam etti. Son olarak Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolde oynayarak izleyicilerin karşısına çıktı. Canlandırdığı ''Reyyan'' karakteriyle seyircilerden tam not alan Ebru Şahin, başarılı bir oyunculuk performansı göstermeye devam ediyor.

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