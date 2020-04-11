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Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu

Kylie Jenner'ın evini gülle kaplatan rapçi Travis Scott'a özenen futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
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Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 36 yaşına girdi. Eşi Gökhan Çıra ise ona 36. yaş gününde öyle bir sürpriz hazırladı ki Selin gözlerine inanamadı.Kylie Jenner'ın evini gülle kaplatan rapçi Travis Scott'a özenen futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu.

Tüm evi kırmızı güllerle doldurdu 

Dubleks evin tamamını kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Çıra, bir de özel pasta yaptırdı. Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, "Bugün böyle uyanmak varmış çok şımardım mutlu oldum burada paylaşmak istedim iyi ki sizde varsanız DM'lerim nasıl güzel mesajlarla dolu güzel yorumlarınız ile dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak bunlar hepsi bir sınav moralimizi bozmayalım mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hemde çok iyi ki hayatımdasınız iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra" dedi.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurduGökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu

Kylie Jenner'ın evi güllerle donatılmıştı 

Kırmızı güllerin üzerinde yürüyerek video çeken Ciğerci "Bugün Kylie Jenner gibi uyandım" dedi. Ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz sene sevgilisi Kylie Jenner'ın doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurmuştu. Evin her yerine devasa vazolar koyan Scott, içlerine de kırmızı gül doldurmuştu.

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