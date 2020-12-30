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Gonca Vuslateri sevgilisi Hakan Altun ile hakkında çıkan evlilik iddialarını yalanladı!

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri’nin bu akşam sürpriz bir karar ile nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri, o haberi yalanladı

Gonca Vuslateri sevgilisi Hakan Altun ile hakkında çıkan evlilik iddialarını yalanladı!
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Bir süredir aşk yaşayan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun hakkında  sürpriz bir karar ile nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri, o haberi ''Kimsenin evlendiği yok.Sakin olun arkadaşlar.” diyerek yalanladı

İDDİALARI YALANLADI 

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin bu akşam sürpriz bir karar ile nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri, o haberi '' Kimsenin evlendiği yok .Sakin olun arkadaşlar.” diyerek yalanladı. 

 SADECE SEVGİLİSİNİ TAKİP EDİYOR 

Şarkıcı Hakan Altun, oyuncu sevgilisi Gonca Vuslateri ile yeni karesini Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaşmıştı.Tüm takipçilerini silen ünlü şarkıcı artık sosyal medyada sadece sevgilisini takip ediyor. 

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