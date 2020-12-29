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Boyun egzersizi nasıl yapılır rahatlamanıza yardımcı olacak!

Boyun egzersizi, boyun tutulmalarını engellemesinin yanında ruhen de rahatlamanızı sağlar. İşte 4 dakikada rahatlatan boyun egzersizi!

Boyun egzersizi nasıl yapılır rahatlamanıza yardımcı olacak!
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Düşüncelerinizin tıkandığı, vücudunuzun kasıldığını hissettiğiniz bir zamanda rahatlamak için egzersiz yapmak gibisi yoktur. Boyun egzersizleri, oturduğunuz yerde yapabileceğiniz, sonrasında vücudunuzu yenilenmiş hissedeceğiniz faydalı bir egzersiz türü. 

İşte vücudu yenileyen boyun egzerisizi...

1- Sandalyede dik oturun. Eğer ayaktaysanız, adımlarınızın arasında bir yumruğunuz kadar aralık bırakın ve dik durun.

2- Başınızı sağa eğin. Sağ elinizin iç kısmını sol yanağınızın üzerine yumuşakça yerleştirin.

(Elinizle ya da kolunuzla başınızı bastırmayın. Çok esnekseniz parmaklarınız çenenize kadar uzanabilir, değilseniz elmacık kemiklerinizin üzerinde kalabilir. Rahat hissettiğiniz noktada durun.)

3- Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan yavaşça yedi kere nefes alıp verin.

4- Başlangıç pozisyonuna gelin. Gözlerinizi açın. Yedi kere nefes alıp verin. Nasıl hissettiğinizi gözlemleyin.

5- Başınızı sola eğin. Sol elinizin iç kısmını sağ yanağınızın üzerine yerleştirin.

(2’nci maddedeki açıklamaları hatırlayın.)

6- Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan yavaşça yedi kere nefes alıp verin.

7- Başlangıç pozisyonuna gelin. Gözlerinizi açın. Yedi kere nefes alıp verin. Nasıl hissettiğinizi gözlemleyin.

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