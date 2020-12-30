Eser Yenenler ve Berfu Yenenler oğulları Kuzey'le fotoğraf paylaştı benzerlikleri şaşırttı!

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenlerin oğulları Kuzey'le fotoğraf paylaştı. Ünlü çiftin oğulullarının Eser'e olan benzerliği şaşırttı. İkililinin hayranları fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdırdı.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile evlenmişti.Çift, ilk çocuklarını ekim ayında kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeklerini bekleyen ünlü çift oğulları Kuzey'le bir karesini paylaştı. Kuzey'in babasına olan benzerliği takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin takipçileri paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.