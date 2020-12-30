Yatak odası dekorasyonununda 2021 trendleri neler tercihler doğallıktan yana olacak!

Yatak odası dekorasyonununda 2021 trendleri neler? Elmaelma.com olarak sizlere yatak odası dekorasyonunda 2021 trendleri neler olduğunu hazırladık.

Son zamanlarda ev dekorasyonunda moda kavramının ön plana çıkmasıyla birlikte her yıl ev tekstili trendleri yeniden şekillenmeye başladı. Evin en gözde mekanı haline gelen yatak odaları da bu değişimden nasibini alıyor. Artık uyku uyumanın dışında hobi alanı olarak da kullanılan ve kişinin çoğu zaman kendini en özgür hissettiği yatak odası dekorasyonunda kimi zaman capcanlı renkler, kimi zaman

nostaljik çizgiler, kimi zaman ise modern dokunuşları göze çarpıyor. Peki 2021 yılında yatak odası tekstilinde hangi renk ve modeller damga vuracak? Yenilikçi çizgisi, özgün tasarımları ve geniş ürün çeşitliliğiyle ev tekstili sektöründe adından söz ettiren Cotton Box, 2021 yılının yatak odası dekorasyon trendlerini açıklıyor.

Yatak odalarına pastel tonlar hakim oluyor

Dünya genelinde yaşanan gergin ve sıkıntılı günlerin etkisiyle 2021 yılında yatak odası dekorasyonunda pastel tonlar trend oluyor. Rahatlatıcı ve dinlendirici etkisiyle bilinen pastel tonlar, bulunduğu ortama dinginlik katarak, huzurlu ve ferah bir atmosfer yaratıyor. Pastel tonlardan vazgeçmeden yatak odasına çarpıcı bir görünüm katmak isteyenler ise pastel tonları parlak ve canlı renklerle buluşturuyor. Böylelikle mükemmel bir kontrast yaratarak, yatak odasında göz alıcı bir görünüm elde etmek oldukça kolay. Soft pembe, gün ışığı rengi, turkuaz, mercan pembesi ve tarçın kabuğu gibi birbirinden şık pastel renklerin yer

alacağı 2021 sezonunda farklı renk alternatifleri de dikkat çekiyor. Doğanın renklerini anımsatan turuncu, kahverengi, toprak, kızıl tonları ve kırmızı gibi iddialı renklerinde yükselişe geçmesiyle birlikte 2021 yılında yatak oda dekorasyonunda dinamik bir hava oluşacak.

Maskulen desenler ilgi çekiyor

Yatak odası dekorasyonunda son yıllarda öne çıkan ekose ve geometrik desenler bu sezona damga vuruyor. Yeni sezonda sık sık karşılaşacağımız bu desenler, yatak odası dekorasyonunda maskulen bir tarz yaratıyor. Hemen hemen her zevke uyum sağlayan ve hem erkekler hem de kadınlar tarafından severek tercih edilen tasarımlar, yatak odası tekstilinde sıradanlığa da son veriyor. Dekorasyonda

sadelikten yana olanlarında farklılık yaratmak için rahatlıkça kullanabileceği ekose ve geometrik desenler bulunduğu ortamın havasını aniden değiştiriyor.

Tercihler doğallıktan yana olacak

Son yıllarda özellikle yatak odası tekstilinde görülen doğallığı dönüş trendi, 2021 sezonunda da yükselmeye devam ediyor. Pamuk, keten, yün ve ipek gibi doğal malzemelerle üretilen nevresim takımı ve battaniyeler doğal içeriği sayesinde büyük ilgi görüyor. Özellikle tekstil ürünlerinde en sık kullanılan pamuklu ürünler uykuya geçiş süresini kısaltarak, sonbahar ve kış aylarını daha rahat ve keyifli bir şekilde geçirme imkânı sunuyor. Ayrıca dayanıklılığı sebebiyle sık sık yıkanabilen ve kolayca temizlenebilen pamuklu tekstil ürünleri kullanıcıya konfor sağlıyor.

Trendler değişse de her daim güvenilir markalar tercih edilmeli

Yatak odası için tekstil ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken ilk unsur marka güvenilirliği ve üretim kalitesidir. Tüm gece boyunca cilde doğrudan temas eden tekstil ürünleri kullanıcının sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ürünleri seçerken öncelikle markanın güvenilirliğine ve üretimdeki

kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Baskı ve boyama aşamalarında hiçbir kimyasal madde kullanılmayan ve doğal ham maddeden üretilen ürünlerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde sürekli ciltte temas halinde kimyasal maddeler; ciltte kızarık, kaşıntı ve tahriş gibi birçok sağlık sorununa neden oluyor.

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