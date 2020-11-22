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O Ses Türkiye'nin yıldız ismi Aziz Kiraz'dan kötü haber!

‘O Ses Türkiye'nin tanınan yarışmacılarından Aziz Kiraz, ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyata alındı.Ameliyatı başarılı geçen Kiraz bir süre konuşamayacak.

O Ses Türkiye'nin yıldız ismi Aziz Kiraz'dan kötü haber!
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Yıllar önce çıktığı 'O Ses Türkiye'de başarısıyla adından söz ettiren Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güzel sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ancak genç şarkıcı talihsiz bir hastalıktan sebebiyle ameliyat oldu.

Ses tellerinde kist çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ses tellerinde sorun yaşayan genç şarkıcı doktora gidince kötü haberi öğrendi. Kist nedeniyle ses tellerini kullanamayan Kiraz, hemen ameliyata alındı.

Kısa sürede yeniden şarkı söylemeye başlayacak

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Aziz Kiraz, en kısa sürede yeniden şarkı söylemeye başlayacağını ifade etti. Aziz Kiraz'ın bir süre konuşmasının dahi yasak olduğu ifade edilirken, küçük ses egzersizleri yapacağı öğrenildi.

Jüriyi büyülemişti

Sahneye çıktığı ilk anda sesiyle jüriyi adeta büyüleyen Aziz Kiraz, daha sonra Hadise'nin takımında yer almış ve yarışmada üst sıralara kadar tırmanmayı başarmıştı.

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