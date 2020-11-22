Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkar sirkeyle silin!

Yağmur damlaları yapısı gereği iz bırakmaktadır. Bu lekeler silinmediği taktirde her nerede olursa olsun kirli bir görüntüye neden olmaktadır. İster araba camları olsun ister evinizdeki camlar olsun bu lekeler oldukça kötü bir görüntüye neden olmaktadır. Yağmur lekelerinin kesin bir çözümü var mı? peki diyorsanız doğru yerdesiniz. Size önereceğimiz bu teknikler sayesinde yağmur damlası lekelerini ortadan kaldırabileceksiniz. Peki camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkar? İşte yapılması gerekenler!

Camlarınızı sirkeyle silin

Yağmur damlalarının lekeleri yapısı gereği oldukça zor çıkan lekelerdir. Silme suyunuza bir kaç damla sirke ilave ederek yağmur lekelerini yok etmeniz mümkün. Sirke aynı zamanda camlarınızın pırıl pırıl parlamasını da sağlayacaktır.

Bulaşık makinesi deterjanı ile parlatın

Bulaşık makinesi için kullandığınız parlatıcıları yağmur lekelerini geçirmek için kullanabilirsiniz. Camlarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

Mikrofiber bezle silmeyi deneyin

Camlarınızı silerken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de mikrofiber bezle silmek olacaktır. Mikrofiber bezler hem lekelerin giderilmesine yardımcı olacak hemde kurulama gerektirmeyecektir.

Amonyakla temizleyin

Camlarınızı aynı zamanda amonyak katarakta temizleyebilirsiniz. Bu da yine yağmur lekelerini çok çabuk bir şekilde geçirmenize yardımcı olacak bir çözüm önerisi olabilir.