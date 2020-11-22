Oyuncu Emre Karayel ile Gizem Demirci sade bir törenle evlendi!

Emre Karayel ile Gizem Demirci çifti dünyaevine girdi. Beylerbeyi Bosphorus Otel'de kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren Emre Karayel-Gizem Demirci çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Covid nedeniyle tören iptal edilmişti

Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelinin şahitliğini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle düğün törenini iptal eden ünlü çiftin, Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.

"Gerçekten çok heyecanlıyım"

Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu, birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Nikah memuru gülme krizine girdi

Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin nikahında gülümseten anlar yaşandı. Nikah memuruna takılan Emre Karayel, herkesi gülme krizine soktu. Nikah memurunun, "Evlenmenize bir mani olmadığı anlaşıldı" sözleri üzerine Emre Karayel, "Hadi canım" demesi herkesi güldürdü.