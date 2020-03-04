Ömür Gedik kimdir Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı

Yaptığı çıkışlarla sürekli gündem olan Ömür Gedik, bu kez de koronavirüs nedeniyle yaptığı açıklamada herkesi şaşırttı. Gedik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda telefonunu yıkadığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten bir paylaşımda bulununca herkesi şoke etti.

''Korkumdan telefonu yıkadım''

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronovirüs salgını nedeniyle korktuğunu belirten Ömür Gedik yaptığı davranışla herkesi şaşırttı. Koronavirüs yüzünden telefonunu yıkama kararı aldığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten paylaşımda bulundu. Gedik paylaşıma "Corona korkumdan telefonumu yıkadım… Bozuldu tabii… Tüm gün telefonsuzdum… Tamirine de dünya para verdim… Bu virüs daha gelmeden bozdu keyfimi…" notunu düştü.

Ömür Gedik kimdir?

Ünlü sanatçı Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde dünyaya geldi. 1992’de Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Filolojisi’nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olmasının ardından Sabah Dergi Grubu’nda çalışmaya başladı. 1993 yılında ise Hürriyet’e geçti.

Ardından, Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında da Hürriyet Kültür Sanat Servisi’nde görev yapmaya başladı. Gedik’in Hürriyet Kelebek’te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi bulunuyor. Ömür gedik, 2004 yılında başladığı televizyonculuk kariyerinde 1 yıl boyunca tv8’de sinema içerikli Stüdyo programını hazırlayıp sundu. 2005 yılından itibaren ise, Kanal D’de yayınlanan sinema programı Cinemania’yı hazırlayıp sundu.

Üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatına başlayan şarkıcı Ömür Gedik, Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single’ı Portakal, Orda Kal” ile profesyonelliğe taşımayı başardı. Hatta, Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı olmuştu.

Ardından ünlü sanatçı İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yaptı. İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatını da sürdürmekte. 2015 yılında çıkarttığı “Hey Onbeşli” ve “Karşılaşma” isimli single çalışmaları gerçekleştiren gedik, şu sıralar “Sana Ne, Kime Ne” şarkısı ile gündemde.