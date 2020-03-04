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Yumurta-ı Humayun nasıl yapılır denemeyen bin pişman!

Osmanlı mutfağından gelen, damaklara şölen yaratacak bu enfes lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım.

Yumurta-ı Humayun nasıl yapılır denemeyen bin pişman!
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Osmanlı mutfağından gelen ve damaklara şölen yaşatacak Yumurta-ı Humayun'u yoksa siz hala denemediniz mi? Misafirlerinize ikram etmek için şahane bir öneri olacak bu tarifin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazılranışı ile karşınızda tarifi. 

Malzemeler:

3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tereyağı,3 adet soğan,1 tatlı kaşığı esmer şeker,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber,1/2 çay kaşığı yenibahar14 dilim çemensiz pastırma,4 adet yumurta

Hazırlanışı: 

Geniş bir tavada sıvı yağ ve tereyağını kızdırın.Kızdırılmış tereyağının üzerine piyazlık doğranmış kuru soğanı ekleyin ve 5 dakika kadar orta ateşte kavurun.
5 dakika sonrasında esmer şekeri de ekleyip soğanları karamelize olması için ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.Soğanlar karamelize olduktan sonra baharatları da ekleyip tekrar güzelce karıştırın.Çemensiz pastırmaları da ekleyip 1 dakika kadar soğanlarla birlikte karıştırın ve koyacağınız yumurta sayısı kadar, kaşık yardımıyla çukurlar oluşturun.Yumurtaları oluşturduğunuz çukurlara yerleştirin ve kısık ateşte  pişirin. Sıcak olarak, taze ekmek ile birlikte servis edin.

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