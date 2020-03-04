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Meme estetiğinde nelere dikkat edilmeli implant boyu önem taşıyor!

Meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek vardır. İşte onlardan bazılarını sizler için sıraladık.

Meme estetiğinde nelere dikkat edilmeli implant boyu önem taşıyor!
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Meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirmiş, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağlamıştır. Meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek vardır. Merak edilenleri  Plastik,Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran'dan öğrendik. 

İmplant boyu:

İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir

İmplant profili:

İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir

İnsizyon paterni: 

İnframammary (meme altında)
Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında)
Transaksiller (koltuk altından)
Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)

İmplant yerleştirme: 

Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına
Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına
Dual plan
Kas zarı altına

İmplant tipi:

Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.
Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı) Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:

Meme boyutunun büyütülmesi
Asimetrik memelerin düzeltilmesi
Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması
Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması
Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi
Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte
Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte
Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla

 

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