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Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu

Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün, olay olan hamam sahnesi hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
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Netflix'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatan belgesel Rise of Empires: Ottoman'da gösterdiği başarılı performansı ile bir kez daha hafızalarda yer edinen Tuğba Büyüküstün, dizide yer alan hamam sahnesine gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi. Büyüküstün, ''Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

Rol arkadaşlarıyla buluştu

Rise of Empires dizisindeki arkadaşlarıyla bir mekandan çıkan Büyüküstün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Mekan çıkışında oyuncu Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen'le yürümeye başladı. Duru güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

''Anlam veremiyorum''

Tuba Büyüküstün, dizinin ardından hiçbir şey yapmadığını ve sadece çocuklarıyla ilgilendiğini söyledi. Netflix'de yayınlananRise of Empires: Ottoman belgesiyle ilgili gelen yorumları değerlendiren Tuba Büyüküstün, "Çok güzel bir iş yaptık, çok keyif aldık. Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

 

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