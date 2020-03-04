Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap!

21 yaşındaki güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından İdlib'deki hain saldırı sonrası şehit düşen kahraman askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir paylaşım yaptı. Daner'in paylaşımına bir takipçisinin "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" yorumu üzerine Daner çileden çıktı. Güzel oyuncu, kendisine gelen mesajı ifşa ederek ateş püskürdü.

''Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak''

Son dönemin en başarılı ve popüler oyuncularından Miray Daner, şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu paylaşımına cevap veren yabancı uyruklu bir sosyal medya kullanıcısı "Yeni başlıyor! Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak" dedi.

Gelen mesajı ifşa ederek ateş püskürdü

Sosyal medya kullanıcısından gelen mesajla sinirlerine hakim olamayan Miray Daner, mesajı Instagram hesabından paylaşarak Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve vicdanı olmayan" sözünü paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Bu söz şimdi çok daha anlamlı..." notunu da ekledi.

Hesabını yorumlarak kapattı

Daner'e mesaj yollayan ve Suriyeli olduğu ileri sürülen kişi, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapattı.