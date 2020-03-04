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Patatesli omlet nasıl yapılır enfes mi enfes!

Sabah kahvaltılarınızı renklendirebileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. işte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi.

Patatesli omlet nasıl yapılır enfes mi enfes!
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Sabah kahvaltılarınızı renklendirebileceğiniz bir tarif mi arıyorsunuz? İşte hem pratik hem de oldukça doyurucu olan patatesli omlet tarifi! Bu şahane lezzet size parmaklarınızı yedirecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. 

Malzemeler; 4 adet büyük boy haşlanmış patates, 4 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 dal taze soğan, 4 adet yarı nemli kurutulmuş domates, 1/4 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Kabuğunu soyduğunuz haşlanmış patatesleri, iri küpler halinde kesin. Taze soğanları halka halka doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Yarı nemli kurutulmuş domatesleri, ince şeritler halinde kesin. Yumurtaları oval bir karıştırma kabına aktarın. Süt, un, tuz ve karabiberi ekledikten sonra hızlıca çırpın. Doğranmış maydanoz, kurutulmuş domates, taze soğan ve patatesleri ekleyip tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla karıştırın

Derin bir teflon tavaya zeytinyağını aktarın ve kızdırın. Patatesli omlet harcını, tavaya boşaltın. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin. Omletin bir yüzünü kısık ateşte 5 dakika kadar kızartın. Kızaran omleti servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Diğer yüzünü de aynı şekilde 5 dakika kadar kızarttıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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