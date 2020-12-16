Oyuncu Tamer Karadağlı Savaşçı dizisiyle ekranlara geri dönüyor!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. 53 yaşındaki oyuncu Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

"Göktürk Albay geliyor, bekleyin"

Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Savaşçı' dizisine katıldığını duyurdu. Karadağlı, "Göktürk Albay geliyor. Bekleyin" notunu düştüğü paylaşım ile 20 binin üzerinde beğeni aldı.

Tamer Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara),Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Azeri kökenli Kars - Sarıkamışlı ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.