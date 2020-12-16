İbo Show 6. bölüm konukları belli oldu izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, altıncı bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Zara, Oktay Kaynarca, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oya Başar gibi değerli sanatçılar yer alıyor.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILAR KONUK OLUYOR

İbo Show'un 6. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Yeni bölümün konukları Zara, Oktay Kaynarca, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.

OKTAY KAYNARCA ŞARKI SÖYLÜYOR

Yayınlanan fragmana göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın da programda şarkı söylediği görülüyor.