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Cildi canlandıran maske nasıl yapılır yoğurt,bal ve aspirini deneyin!

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister misiniz? Elmaelma.com olarak sizlerle evde hazırlayacağınız bir o kadar da etkili maske tarifimizi paylaşıyoruz.

Cildi canlandıran maske nasıl yapılır yoğurt,bal ve aspirini deneyin!
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Cildi canlandıran maske tarifleri neler? Yüzünüzün yorgun ve cansız görünmesinden sıkıldınız mı? Doğru yerdesiniz! Evde uygulayabileceğiniz oldukça basit ama bir o kadarda etkili maske tarifiyle sonuca inanamayacaksınız. İşte cildinizi bebek cildi kadar kusursuz bir cilt haline getirecek maske tarifi. 

MALZEMELER: 5 adet aspirin 1 yemek kaşığı yoğurt  Yarım yemek kaşığı bal 

HAZIRLANIŞI: 

Aspirini öğütün ve diğer malzemelerle karıştırın. Maskenin gereken etkiyi göstermesi için gözeneklerin açılması amacıyla öncelikle yüzünüze ılık suyla ıslattığınız bir bez koyun. Yüzünüzü kuruladıktan sonra maskeyi uygulayın ve yarım saat bekletin. Süre dolduğunda ise, ılık su yardımıyla yüzünüzü temizleyin.

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