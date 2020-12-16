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Real Madrid'in eski yıldızı Türkiye Güzeli Elif Yılmaz'ı yakın takipte!

Real Madrid ve Bayern Münih’in eski yıldızı James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz’ı yakın takibe aldı.

Real Madrid'in eski yıldızı Türkiye Güzeli Elif Yılmaz'ı yakın takipte!
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Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz’ın ismi dünya yıldızıyla birlikte anılmaya başladı. Daha önce Real Madrid ve Bayern Münih’te forma giyen James Rodriguez’in gönlünü Türkiye güzeline kaptırdığı konuşuluyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan James Rodriguez oynadığı futbolla adından söz ettirdiği kadar, Türkiye güzeliyle mesajlaşmasıyla da gündeme geldi.

Instagram üzerinden mesajlaştıkları ortaya çıktı

Kolombiyalı yıldız futbolcunun güzelliğiyle herkesi büyüleyen ve peşinden koşturan Elif Yılmaz’la Instagram üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı. 2017 yazında Daniela Ospina ile yollarını ayıran James Rodriguez’in eski eşinden bir kız çocuğu, geçen sene de taşıyıcı anneden sahip olduğu bir oğlu bulunuyor.

Yılmaz aşk iddilarıyla ilgili sessizliğini korudu

Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan ve birçok yerden oyunculukla ilgili teklifler alan Elif Yılmaz’ın ismi Türkiye’de başta Reynmen olmak üzere birçok isimle anılıyor. Sosyal medyada da hayranlarından sıkça mesaj aldığı bilinen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz, bu aşk iddialarıyla ilgili ise sessizliğini koruyor. Instagram’da birbirini takip etmeyen ikilinin, bu sayede aşk söylentilerinden de uzak kalmayı başardığı gelen diğer bilgiler arasında.

Kolombiya Milli Takımı’nda Galatasaray’ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao’yla birlikte oynayan yıldız futbolcunun sezon başında ismi Galatasaray’la da sıkça anılmıştı. Öte yandan James Rodriguez aynı zamanda Everton’da milli futbolcu Cenk Tosun’la takım arkadaşı.

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