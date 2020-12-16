Boran Kuzum'un, Miray Daner'le çekildiği fotoğrafa kalp emojisi koyması kafaları karıştırdı!

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Miray Daner ile Boran Kuzum'un Instagram paylaşımları kafa karıştırdı. Kuzum, Daner'le fotoğrafını paylaşıp, kalp emojisi koyması dikkat çekti.
KALP EMOJİSİ KAFA KARIŞTIRDI
Boran Kuzum, Vatanım Sensin'den sonra 'Saygı' dizisinde yeniden bir araya geldiği Miray Daner'le fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıp, kalp emojisi koyması kafaları karıştırdı.
BELİNDEN SIKICA SARILMASI DİKKAT ÇEKTİ
İkilinin, 'Saygı' dizisindeki ekibinin 'Miray Daner gitme' ve 'Miray Daner kal' yazılı açtığı pankarta Daner ve Kuzum'un kafalarını birbirine yaslayıp, monitörden sahneyi izlediği anlar ise dikkat çekti. Kuzum'un Daner'e belinden sıkıca sarılması dikkat çekti.