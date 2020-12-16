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Begüm Akkaya kimdir Çukur'un kadrosuna dahil oldu

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna "Yeni Hayat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Begüm Akkaya dahil oldu.

Begüm Akkaya kimdir Çukur'un kadrosuna dahil oldu
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Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna"Kulkan Erdenet" karakteriyle katılan Genco Özak'ın ardından Begüm Akkaya da dahil oldu.Son olarak "Yeni Hayat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Özkaya, dizide "Seher" rolünü canlandıracak.

ÇUKUR'DA SEHER ROLÜNÜ CANLANDIRACAK 

4. sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Çukur dizisi, kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Genco Özak'ın ardından dizinin kadrosuna Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisinde seyirci karşısına çıkan Akkaya "Çukur"da Seher rolünü canlandıracak.

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresun'ludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur.

Begüm Akkaya, "Mavi Dalga" ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Nergis Hanım" ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, "Kuma" filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Begüm Akkaya; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar ve Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde rol almıştır. Begüm Akkaya, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Tomris karakterine hayat vermektedir. Begüm Akkaya, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Kova burcudur.

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