search menu
search
close

Pınar Aylin Ve Demet Akalın olayında yeni gelişme İzzet Yıldızhan'da dahil oldu!

Demet Akalın'ın itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Pınar Aylin ve İzzet Yıldızhan '2.Sayfa' programına bağlanarak olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Pınar Aylin Ve Demet Akalın olayında yeni gelişme İzzet Yıldızhan'da dahil oldu!
-A A+

Geçtiğimiz günlerde Sema Aydemir'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Demet Akalın, ilk albümünü çıkartacağı esnada isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan Akalın'ın bu açıklamaları üzerine deliye döndü ve  '2.Sayfa' programına bağlanarak olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

''O şimdi piyasada bile yok''

Demet Akalın o döneme dair şu açıkamalarda bulunmuştu: "Mankenlik yaparken müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce ‘Burada ne işin var?’ diye sordu." Ben de ‘Albüm için geldim’ dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip ‘anlaşmanız iptal oldu’ dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir ‘merhaba’ dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok.”

Demet Akalın Haindir 

Demet Akalın'ın isim vermeden bahsettiği şarkıcının Pınar Aylin olduğu ortaya çıktı. İddialar karşısında sessizliğini bozan Pınar Aylin 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı.

Aylin'in ardından canlı yayına telefonla bağlanan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Yıldızhan, 'Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Kendisi aranıp davet edildi. 'O varsa ben gelmem' konusunu kendisi bana yaşattı. Kendisiyle eskiye dayalı geçimsizlik konumuz vardı onu ifşa etmem... Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir. Sanatçı arkadaşları için açıklamalar yaparken; Pınar Aylin'i suçlarken kendisini masum mu gösteriyor yani? Tartıştığımız bir konu vardı. Neden o konuda bize bu kadar kin güdüp 'O varsa ben gelmem' dedi?" şeklinde konuştu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ayak mantarını geçirecek doğal yöntemler! Ayak mantarını geçirecek doğal yöntemler!
Sağlık
Beyaz çikolatalı Hollanda lezzeti: Van stapele kurabiyesi Beyaz çikolatalı Hollanda lezzeti: Van stapele kurabiyesi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
En acı gününde büyük vefasızlık! Kimse yoktu yanında!
En acı gününde büyük vefasızlık! Kimse yoktu yanında!
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Hem spiker hem manken! Son pozuyla ağızları açık bıraktı!
Hem spiker hem manken! Son pozuyla ağızları açık bıraktı!
Yorumlar