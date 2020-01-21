search menu
search
close

Ünlü isimler ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün hayatını kaybeden ablası Sevgi Salgın'ı dün son yolculuğuna uğurladı. Ürek'i bu acı gününde ünlü isimler yalnız bıraktı.

Ünlü isimler ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı
-A A+

Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan şarkıcı Fatih Ürek'in acı günü! Ürek ablası Sevgi Salgın'ı son yolculuğuna uğurladı. Ünlü ismi en acı gününde dostları yalnız bıraktı. 

Ablasını son yolculuğuna uğurladı 

Ünlü ismin ablası dün Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Ablasının ölümüyle yıkılan Ürek, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre: Cenazede açıklama yapan Ürek, "Anne ve babamdan sonra en büyüğümüzdü, şimdi üç kardeş kaldık. Allah kimseye hastalık vermesin çok zor bir durum." dedi.

Ünlü isimler ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

Ünlü dostları yalnız bıraktı 

Ablasının ölüm haberini ve cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından duyuran Fatih Ürek'in paylaşımına ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı. Ürek'in paylaşımının altına Bengü, Buse Varol, Işıl Rençber, Seda Sayan, Özlem Yıldız, Işın Karaca, Pınar Altuğ, Demet Akalın, Alişan, Lara, Deniz Seki, Gonca Vuslateri ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler taziye yorumları yaptı. Sanat camiasının sevilen isimlerinin başında gelen Ürek, bu acılı gününde yalnız kaldı.

Ünlü isimler ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
Magazin
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü! Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
Müzik
En Güncel Galeriler
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Hem spiker hem manken! Son pozuyla ağızları açık bıraktı!
Hem spiker hem manken! Son pozuyla ağızları açık bıraktı!
Ayak mantarını geçirecek doğal yöntemler!
Ayak mantarını geçirecek doğal yöntemler!
Beyaz çikolatalı Hollanda lezzeti: Van stapele kurabiyesi
Beyaz çikolatalı Hollanda lezzeti: Van stapele kurabiyesi
Yorumlar