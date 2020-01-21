Ünlü isimler ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı

Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan şarkıcı Fatih Ürek'in acı günü! Ürek ablası Sevgi Salgın'ı son yolculuğuna uğurladı. Ünlü ismi en acı gününde dostları yalnız bıraktı.

Ablasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin ablası dün Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Ablasının ölümüyle yıkılan Ürek, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre: Cenazede açıklama yapan Ürek, "Anne ve babamdan sonra en büyüğümüzdü, şimdi üç kardeş kaldık. Allah kimseye hastalık vermesin çok zor bir durum." dedi.

Ünlü dostları yalnız bıraktı

Ablasının ölüm haberini ve cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından duyuran Fatih Ürek'in paylaşımına ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı. Ürek'in paylaşımının altına Bengü, Buse Varol, Işıl Rençber, Seda Sayan, Özlem Yıldız, Işın Karaca, Pınar Altuğ, Demet Akalın, Alişan, Lara, Deniz Seki, Gonca Vuslateri ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler taziye yorumları yaptı. Sanat camiasının sevilen isimlerinin başında gelen Ürek, bu acılı gününde yalnız kaldı.