Prens Harry koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile görüştü

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Meghan Markle ile Kanada'ya yerleşen Prens Harry, koronovirüs şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Virüsten korunmak için her türlü önlemi alan çiftten Harry, İngiltere'de bulunduğu dönemde bir etkinlikte koronavirüs şüphesi taşıyan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya gelince yürekler ağıza geldi. Hamilton'ın hasta olduğu ya da koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmasa da yaşanan durum endişe verdi.

Virüse yakalanan birinin yanına gidip Harry ile buluştu

Entertainment Tonight Canada'nın haberine göre Prens Harry, Britanya'da bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, koronavirüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluştu. Hamilton'ın hasta olduğu ya da koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.

Ünlü çift tedbiri elden bırakmıyor

Ünlü çift tüm dünyaya yayılan ve birçok kişinin ölmesine neden olan virüsten korunmak için Kanada hükümetinin koyduğu kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Çift, uyarıların ardından kalabalık etkinliklere katılmama kararı aldı.