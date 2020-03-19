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Güliz ayna kimdir takipçisinden kızdıran soru striptiz videolarını...

Ünlü şarkıcı Güliz Ayla bir takipçisinin ''striptiz videolarını neden çekmiyorsun'' sorusunu görünce çileden çıktı.

Güliz ayna kimdir takipçisinden kızdıran soru striptiz videolarını...
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Şarkıcı Güliz Ayla sosyal medya hesabından yaptığı direk dansı videolarıyla gündem olmuştu. Bir dönem pek çok ünlünün spor olarak yaptığı direk dansını son derece başarılı bir şekilde uygulayan Ayla bir takipçisinden gelen soruyu görünce öfkeden deliye döndü. Bir takipçisinin  ''striptiz videolarını neden çekmiyorsun''  sorusuna verdiği yanıt olay oldu. 

''Yeni evde direk yok''

Korona virüsü nedeniyle kendisini eve kapatan ve bu süre zarfında takipçilerindensorular alan Güliz Ayla, kendisine direk dansı videoları üzerinden göndermede bulunan bir takipçisine; “Yok taşındım yeni evde direk yok, yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım. Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin seni gidi toplumsal tepkici” yanıtını verdi.

Peki Güliz Ayla kimdir? 

Güliz Ayla 1988’de Samsun’da doğmuştur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi başlayan Ayla, bir çok sanatçıya vokalistlik yapmıştır. Bu şarkıcılar: Sıla Gençoğlu, Işın Karaca, Metin Özülkü. 2006 yılında ‘Adelaide' adlı müzik grubuna üye olmuş ve ‘Rock'n Dark Express' Rock Müzik Yarışmasında birinci oldular. Güliz Ayla, şan, solfej, kulak ve ritim üzerine özel eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir. Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümü mezunudur. Metin Özülkü, Extra Orkestra ve Işın Karaca gibi isimlere vokallik yapan Güliz Ayla'nın Radiolux adlı bir grubun içerisinde sahne aldı. “Doğa İçin Çal” projesinin 2. serisinde ufak bir bölümde şarkı söylemiştir. Kendine ait söz ve müzikleri de olan Güliz Ayla, Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu desteği ile ilk solo çalışması Olmazsan Olmaz'ı görücüye çıkardı. Güliz Ayla, albümden önce ilk olarak söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi ise Efe Bahadır' a ait olan “Olmazsan Olmaz” isimli şarkısı ve video klibiyle müzik sektörüne hızlı bir yaptı. 18 Eylül 2015'de kendi adını verdiği ‘Güliz Ayla' albümünü çıkardı. Sıla Gençoğlu'nun ve Efe Bahadır'ın bu albümde büyük yardımları oldu. Albüm beklenen ilgiyi gördü. ‘Bahsetmem Lazım' ve ‘Olmazsan Olmaz' adlı iki şarkısına klip çekti.

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