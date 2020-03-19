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Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Tüm dünyaya yayılan koronovirüs Ender Saraç'a da bulaştı. Diyetisyen Saraç karantinaya alındı.

Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Diyetisyen Ender Saraç'ta üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Neler Oluyor Hayatta isimli programa telefonla bağlanarak Saraç'ın koronavirüs test sonucunu beklediğini duyurdu. Ünlü diyetisyen şuan karantinada bulunuyor. 

Karantina altına alındı 

Koronavirüsün etkisi gösterdiği günden bu yana konuk olduğu programlarda hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri anlatan Ender Saraç, ğst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Neler Oluyor Hayatta isimli programa telefonla bağlanarak Saraç'ın koronavirüs test sonucunu beklediğini duyurdu. Saraç, şuanda karantinada bulunuyor. 

''Her türlü sonuca hazırız''

Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. Sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var."

''Testi kendi isteğiyle yaptırdı''

Eşinin hastalık sürecini anlatan Benan Saraç "Sentom ilerlemeden önlem almak için kendi isteğiyle gitti ve yine kendi isteğiyle bu testi yaptırmak istedi" derken sosyal medyada Saraç'ın solunum cihazına bağlandığı ve ciğerlerinin hasar gördüğü yönündeki haberleri yalanladı.

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