Kaya Çilingiroğlu'dan olay koronovirüs yorumu bir alın yazım var panik yapmayın!

Hülya Avşar ile olan evliliğiyle adını duyuran Kaya Çilingiroğlu'nun dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı yaptığı yorum sosyal medyayı salladı. Çilingiroğlu, "Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var'' yorumu ile herkesi şaşırttı.

''Ben temiz adamım,ellermi hep yıkar kimseyi öpmem''

Çin'de başlayan ve 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. 100'e yakın vakanın görüldüğü ülkemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Virüse karşı önlem alan vatandaşlar, evden çıkmama kararı aldı. Günlerdir konuşulan önlemlere kulak asmayan Kaya Çilingiroğlu ise önceki gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Dünyayı saran virüs hakkında konuşan Çilingiroğlu şunları söyledi: "Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum."

''Virüs gelirse gelsin''

"Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok."