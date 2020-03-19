Koronavirüse yakalanan Tam Hanks Corona markalı daktilo paylaşarak güldürdü!

Bir film çekimi için Avustralya'ya giden oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.Karantina altına alınan ünlü çiftten Hanks'in tedavisi ev karantinasında devam ederken eşinin tedavisi hala hastanede sürüyor. Yavaş yavaş eski yaşantısına geri dönen Tom Hanks, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Corona markalı daktilo paylaşan Hanks takipçilerini güldürdü.

Takipçilerini güldürmeyi başardı

Eşi ve kendisinin corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Hanks, hastane çıkışı da takipçilerine bir şaka yaptı. Daktilosunu da Avustralya'ya götüren Amerikalı aktör, "Corona" marka daktilosunun fotoğrafını paylaşarak altına "Buraya kullanmayı sevdiğim daktilomla geldim. Onunla hep birlikteydik" notunu düştü. Virüsün daktilodan bulaştığını yazan Hanks takipçilerini güldürdü.

''Ateş yok ama sıkıntılar var''

Hanks, aynı paylaşımında "Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum" diyerek son durumu hakkında bilgi verdi. Hanks, virüsün getirdiği bazı sorunların henüz bitmediğini de söyledi.