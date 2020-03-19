Virüsten korunurken gözlerinizi de unutmayın!

Dünyayı etkisi altına alan ve endişe uyandıran Coronavirus (Koronavirüs) salgını,

toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel olarak da sosyal izolasyon ve hijyen

önlemlerini gerektiriyor. Salgında virüsün ‘ağız, burun ve gözlerden’ bulaştığına

dikkat çeken uzmanlar, ağız ve burunun maske ile kapatılmasına ek olarak

gözlerin de mutlaka korunması gerektiğinin altını çiziyor.

Japonya’nın güçlü optik devi Hoya’nın Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan

Kayra, gözlüklerin havada asılı duran virüs damlacıklarından kısmen koruyacağını

belirtiyor ve ekliyor: ‘enfeksiyon kaynakları kesin olmamakla birlikte ya havada asılı olan damlacıklar yoluyla gözümüze bulaşabilir ya da ellerimizin teması sonucu bulaşma olabilir. Virüslü bölgelere temaslardan sonra anında elimize bulaşan viral parçacıklar daha sonra gözlerimizi ovuşturmak gibi yollarla da vücudumuza bulaşabilir. Bu nedenle ellerimizi sık sık yıkama önleminin yanı sıra yüzümüze ve gözümüze dokunmayı da en aza indirmeliyiz. Gözlük kullanmak da asılı duran damlacıkların göze direkt olarak ulaşmasını engelleyeceği ve göze dokunmayı sınırlandıracağı için bu süreçte destekleyici olabilir.’

Yalnızca maske yetmez, gözlük de takılmalı

Yeni tip Coronavirus (Koronavirüs)’ün gözler aracılığıyla bulaşma riskinin altını çizen Hakan Kayra, danışanlarına ve tüm topluma özellikle zorunlu hallerde dışarda bulunduklarında maskenin yanı sıra gözlük de takmalarını önerdiklerini belirtti.