Trafik kazasında ölen oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da oynayan ünlü oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Genç oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri'nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Parti yapmıştı

Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar 'Sevgilisinin 40'nın çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlara sebep olmuş, bu nedenle tepki görmüştü. Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

"Arkadaşlarınızı iyi seçin"

Örnek'in Balamir Emren ile evlenmesi üzerine, Arda Öziri'nin dostu iş insanı Cengiz Çolak, "Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek kızgınlığını dile getirdi.