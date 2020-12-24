search menu
search
close

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer dünyaevine girdi

Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile nikah masasına oturdu. Ünlü isim, müjdeli haberi de Instagram hesabından paylaştı.

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer dünyaevine girdi
-A A+

2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sürpriz bir kararla evlendi. Kemer, evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cemre sürpriz evliliğiyle şaşırttı

Eşi Emir Medina ile nikah masasında dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Kemer'e takipçilerinin ilgisi büyük oldu. Koronavirüs nedeniyle düğün yapmayan çift, aile arasında düzenlenen bir davetle dün evlendi. Kemer'in evlendiğini gören Özge Özpirinçci, "Aaa ne diyorsun? Tebrik ederim sizi" derken Ayşe Özyılmazel de "Şahane tebrik ederim canım" yorumunu yaptı.

 Cemre Kemer, nikah gününün detaylarını da Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Meryem Uzerli'den hamilelik pozları! Beğeni yağdı! Meryem Uzerli'den hamilelik pozları! Beğeni yağdı!
Magazin
İçinizi ısıtacak kış dekorasyonu önerileri! İçinizi ısıtacak kış dekorasyonu önerileri!
Dekorasyon
En Güncel Galeriler
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Önceki Haberler
Bebeğinizi bırakın kendi yesin!
Bebeğinizi bırakın kendi yesin!
Tepki çeken fenomenden savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
Tepki çeken fenomenden savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
Bu besinler akciğerleri güçlendiriyor!
Bu besinler akciğerleri güçlendiriyor!
Kazada ölmüştü! Oyuncunun en yakın arkadaşıyla eski nişanlısı evlendi!
Kazada ölmüştü! Oyuncunun en yakın arkadaşıyla eski nişanlısı evlendi!
Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gerekenler!
Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gerekenler!
Fenomen'ler zıvanadan çıktı! Yaptıkları hareket mide bulandırdı!
Fenomen'ler zıvanadan çıktı! Yaptıkları hareket mide bulandırdı!
Koronavirüs tedavisinde neden kan sulandırıcı kullanılıyor?
Koronavirüs tedavisinde neden kan sulandırıcı kullanılıyor?
Sofralarınız renklensin: Kahvaltılık çemen tarifi
Sofralarınız renklensin: Kahvaltılık çemen tarifi
Yorumlar