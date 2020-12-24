Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer dünyaevine girdi

2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sürpriz bir kararla evlendi. Kemer, evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cemre sürpriz evliliğiyle şaşırttı

Eşi Emir Medina ile nikah masasında dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Kemer'e takipçilerinin ilgisi büyük oldu. Koronavirüs nedeniyle düğün yapmayan çift, aile arasında düzenlenen bir davetle dün evlendi. Kemer'in evlendiğini gören Özge Özpirinçci, "Aaa ne diyorsun? Tebrik ederim sizi" derken Ayşe Özyılmazel de "Şahane tebrik ederim canım" yorumunu yaptı.

Cemre Kemer, nikah gününün detaylarını da Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.